Умерла Лениза Багаутдинова, заслуженный учитель России из Набережных Челнов

Она не оставила творческую деятельность, даже выйдя на пенсию. Фото: Исполком Набережных Челнов

В выходные скончалась основатель и первый директор детской школы искусств №7 в Набережных Челнах, Заслуженный учитель России и Заслуженный работник культуры Татарстана Лениза Багаутдинова. Некогда именно по ее инициативе в городе появился орган из Казанской консерватории.

Даже будучи на пенсии Лениза Харисовна продолжала творческую деятельность - возглавляла хор ветеранов.

- До последнего дня она стремилась отдать все свое душевное богатство людям, служила избранному делу, внесла неоценимый вклад в развитие дополнительного образования детей города и республики, - говорят в Исполкоме татарстанского автограда.

Власти Набережных Челнов выразили слова соболезнования родным и близким Ленизы Багаутдиновой.

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