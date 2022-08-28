Билал Эрдоган заверил, что Турция всегда будет поддерживать Татарстан. Фото: president.tatarstan.ru

В воскресенье, 28 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта, сыном главы Турции Билалом Эрдоганом, который приехал в Казань для участия в глобальном молодежном саммите «Казань – Молодежная столица ОИС». Встреча прошла в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба Минниханова.

Отмечается, что Минниханов просил передать благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку в развитии татарстано-турецкого сотрудничества. В свою очередь, Билал Эрдоган поблагодарил главу Татарстана за приглашение на саммит и поздравил его с ведомственной наградой МИД России за вклад в международное сотрудничество.

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