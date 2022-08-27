В результате ДТП на трассе в Моркинском районе пострадали пять человек

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 10 часов в пятницу, 26 августа, на 69 километре автодороги «Звенигово – Шелангер – Морки» в Моркинском районе столкнулись автомобили KIA и УАЗ. По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки выехал на встречку для обгона, но не убедился в безопасности такого маневра. УАЗ же в этот момент поворачивал налево.

В результате ДТП пострадали пять человек: 59-летний водитель УАЗа и четыре пассажира KIA. Они получили травмы различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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