В Казань на глобальный молодежный саммит прибудет сын президента Турции Реджепа Эрдогана

Саммит в столице Татарстана будет проходить с 27 по 30 августа. Фото: Рамиль ГАЛИ

С 27 по 30 августа в столице Татарстана пройдет Казанский глобальный молодежный саммит-2022, в котором, в том числе, примут участие представители стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Это, в том числе, лидеры молодежных организаций, министры, послы, консулы и бизнесмены.

Всего должны приехать 300 человек из 50 стран. Среди них будет и президент всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган – сын президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщил в 26 августа на пресс-конференции глава Минмолодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

Отметим, что Казанский глобальный молодежный саммит-2022 в своей работе затронет пять основных тем: миграция молодежи, предпринимательство, благополучие и ментальное здоровье молодежи, цифровые тренды у молодых людей, а также социальные лифты и равенство возможностей.

При этом вместе с саммитом в Казани пройдет V Глобальный форум молодых дипломатов. Это станет площадкой для открытого и свободного обмена мнениями. Участники форума обсудят тренды современной дипломатии, рассмотрят перспективы и возможности сотрудничества на глобальном уровне в цифровой, культурной, климатической и иных сферах.

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