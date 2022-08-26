В Йошкар-Оле прокуратура помогла пенсионеру восстановить трудовой стаж

Пенсионеру не засчитали шесть лет работы в колхозе района. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Йошкар-Оле после вмешательства прокуратуры был восстановлен трудовой стаж пенсионера. Ему не засчитали шесть лет работы в колхозе на территории Куженерского района, сообщает прокуратура Марий Эл.

По данным заявителя, с 1973 по 1979 года он работал в одном из колхозов Куженерского района. И именно этот период его трудовой деятельности в пенсионном фонде не засчитали. Причиной стало неполное отражение персональных данных в документе мужчины.

В связи со всем этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием все же включить года работы пенсионера в колхозы в его трудовой стаж. Что, в принципе, было одобрено. Вот только решение суда об этом пока не вступило в законную силу.

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