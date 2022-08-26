В Набережных Челнах пятерых местных жителей приговорили к колонии за попытку создания наркосети

В общей сложности он и его подельники вместе по приговору суда получили 45,5 лет лишения свободы. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В 2019 году в Набережных Челнах уже не раз судимые приятеле решили заработать на продаже наркотиков. Один из них зарегистрировался в интернет-приложении для анонимного обмена информацией под псевдонимом Barabashka.

Далее друзья нашли в городе еще троих единомышленников, в том числе двух женщин. Мужчины планировали использовать их в качестве наркокурьеров. Но «бизнес» так и не успел заработать, так как всю эту компанию накрыли полицейские. Они прознали о планах «Барабашки».

В итоге суд признал всех пятерых виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Путем частичного сложения назначенного наказания и еще не отбытому наказанию по другому делу Barabashka получил 12,5 лет колонии особого режима. Его первому подельнику, который тоже еще не отбыл прежнее наказание, назначили 11 лет лишения свободы.

Трех несостоявшихся наркокурьеров суд также приговорил к реальным срокам – 8,5 лет колонии особого режима, 7,5 лет колонии общего режима и 6 лет колонии общего режима. В последнем случае речь идет о матери, поэтому ей отсрочили поездку в места не столь отдаленные. Но лишь пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста, а это произойдет в начале сентября 2024 года.

- Данный приговор в законную силу не вступил, так как был тут же обжалован, - сообщили в пресс-службе суда татарстанского автограда.

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