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Общество26 августа 2022 12:29

Алексей Савельчев будет освобожден от должности замглавы Минпромышленности Татарстана

Он покинет этот пост 2 сентября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Со 2 сентября Алексей Савельчев перестанет быть заместителем министра промышленности и торговли Татарстана. Соответствующее распоряжение в пятницу, 26 августа, подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Савельчев освобождается от должности «по инициативе гражданского служащего», говорит в документе.

Отметим, что он был заместителем главы ведомства с 2016 года.

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