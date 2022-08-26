Число летальных случаев COVID-19 в Татарстане достигло двух тысяч

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 160 новых случаев COVID-19, госпитализировали 110 зараженных, выписали 33 переболевших и подтвердили смерть одного больного вирусом человека. Такие цифры в пятницу, 26 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус диагностировали уже 156 242 жителям республики, 150 719 из которых выздоровели, а 2 000 - скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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