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Происшествия26 августа 2022 5:17

Молодого парня из Чувашии подозревают в убийстве старшего брата по пьяни

По версии следствия, он ударил родственника ножом в грудь
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Преступление произошло в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района.

Преступление произошло в селе Яншихово-Норваши Янтиковского района.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летнего жителя села Яншихово-Норваши Янтиковского района подозревают в убийстве 27-летнего брата. После задержания молодой человек признал свою вину.

По версии следствия, преступление произошло около двух часов ночи в четверг, 25 августа. Утверждается, что братья выпивали дома, но в какой-то момент поссорились по малозначительному поводу. В ходе конфликта младший из них ударил старшего ножом в грудь, отчего тот скончался на месте.

- Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

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