Глава МВД Татарстана Артем Хохорин представил нового начальника полиции Пестречинского района

Шамиль Фаткулин посвятил службе в правоохранительных органах более 20 лет своей жизни. Фото: МВД по РТ

В этот четверг, 25 августа, глава МВД Татарстана Артем Хохорин представил личному составу ОМВД Пестречинского района их нового начальника – полковника полиции Шамиля Фаткулина. Как было отмечено, он посвятил службе в правоохранительных органах более 20 лет своей жизни.

Для справки, Шамиль Фаткулин начинал свою карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Набережных Челнах. В 2018 году был назначен зам начальника отдела агентурно-оперативной и зональной работы УУР МВД Татарстана, а в 2019 – начальником оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД Татарстана.

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