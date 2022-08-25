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Общество25 августа 2022 12:35

Мэр Набережных Челнов попросил педагогов не скрывать преступлений, совершаемых детьми

По словам Магдеева о подобном учителя должны сообщать участковым, а не пытаться разобраться самостоятельно
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
С начала года в Татарстане произошло 332 преступления, которые совершили несовершеннолетние.

С начала года в Татарстане произошло 332 преступления, которые совершили несовершеннолетние.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ходе августовской конференции педагогов мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев попросил учителей не скрывать преступлений, совершаемых детьми. Подобное, по его словам, может привести к чудовищным последствиям.

Градончальник заявил, что вымогательством денег или другими подобными преступлениями, которые происходят в школе и на прилегающей к ней территории, должны заниматься полицейские, а не педагоги. А потому учителям нужно оперативно сообщать о происшествиях участковым, которые смогут во всем разобраться.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что с начала 2022 года в Татарстане произошло 332 преступления, которые совершили несовершеннолетние.

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