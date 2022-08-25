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Общество25 августа 2022 13:43

В Чувашии увеличат суммы компенсаций на питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям

Первые начнут получать по 1,6 тысячи рублей в месяц вместо 100
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Данная выплата не изменялась с 2007 года.

Данная выплата не изменялась с 2007 года.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Чувашии приняли решение увеличить сумму ежемесячной компенсации на полноценное питание по заключению врачей детей в возрасте от двух до трех лет, беременных женщин и кормящих матерей. Первые начнут получать по 1,3 тысячи рублей вместо 70, вторые - 1,6 тысячи рублей вместо 100.

- По состоянию на 1 августа компенсация предоставляется 164 взрослым. Поскольку суммы были небольшие, люди за ними не обращались. Думаю, что сейчас общее количество обращений за данной компенсацией однозначно увеличится, — заявила на совещании в Доме правительства республики глава Минтруда региона Алена Елизарова.

Отметим, что данная выплата не увеличивалась с 2007 года.

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