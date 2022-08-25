26 августа в Набережные Челны приедет глава Минобрнауки России Валерий Фальков

Проекты объектов, которые представят главе ведомства, уже готовы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 26 августа, в Набережные Челны с рабочим визитом приедет глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Министр примет участие в обсуждении строительства в городе двух новых общежитий и инженерного корпуса КФУ. Об этом в ходе августовской конференции руководителей образовательных учреждений заявил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, проекты объектов уже готовы. На строительство инженерной школы КФУ планируется потратить порядка восьми миллиардов рублей. Учреждение будет возведено благодаря помощи главы Татарстана Рустама Минниханова и гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина.

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