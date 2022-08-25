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Общество25 августа 2022 10:39

С начала года подростки в Татарстане совершили 332 преступления

В республике наблюдается небольшая серийность противоправных поступков
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В основном несовершеннолетние «попадаются» на совершении краж и грабежей.

В основном несовершеннолетние «попадаются» на совершении краж и грабежей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2022 года в Татарстане произошло 332 преступления, совершенных детьми и подростками. По итогам 2021 года эта цифра составила 387, заявила журналистам замначальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Татарстану Лариса Осипова.

По ее словам, дети в республике чаще всего «попадаются» на совершении краж и грабежей. Это 40% от общего количества противоправных деяний несовершеннолетних. Также наблюдается небольшая серийность преступлений.

Возраст большинства преступников-подростков в регионе составляет 14-17 лет.

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