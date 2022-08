Вкусный рекорд: шеф-повар Григорий Мосин приготовил дженгу из блинов на фестивале «ПИР на Волге»

Фото: предоставлено пресс-службой

Григорий Мосин, бренд-амбассадор ТМ «Махеевъ» и бренд-шеф городского пикника, приуроченного к 1012-летию Ярославля, установил гастрономический рекорд! Кульминацией кулинарно-исторического шоу, проходившего на главной сцене фестиваля «ПИР на Волге» 20 августа, стало приготовление знаменитого блинника – вкусного бренда Ярославля. Но Григорий Мосин не просто испек «тот самый» блинный торт. Он установил рекорд №1 в книге событийного туризма России. Подал традиционное старорусское блюдо в виде дженги, каждый элемент которой (а всего их 250!) – тонкий блин, свернутый в трубочку.

В старину на Руси блинник, как и блины, готовили на Масленицу. Хозяйки вставали засветло – начиналось большое кулинарное соревнование: у кого блинник получится вкуснее и выше, затейливее. Мастерицы загодя колдовали и над тестом для блинов – чем тоньше они получались, тем лучше, и над начинками. Время идет, любовь к блинам остается неизменной. Теперь мы едим блины не только на Масленицу и знаем разницу между традиционными русскими и французскими крепами, американскими панкейками и голландскими паннекокенами. Рецепты приготовления разные, но результаты похоже. Торт из блинов – блинник – совсем другое дело. А если еще подача оригинальная…

- Старорусский блинник – символ Ярославля – я решил подать в духе XXI века. Вдохновился настольной игрой дженга, придуманной в 70-х годах английским геймдизайнером Лесли Скоттом. Деревянные брусочки заменил блинами с разнообразными начинками, свернутыми трубочкой. Уложил их в виде башни – дженги. В игре используется от 48, 54, иногда 60 деталей, у меня их – 250! И начинок целых 18 видов, – говорит Григорий Мосин, бренд-амбассадор ТМ «Махеевъ» и бренд-шеф фестиваля «ПИР на Волге».

Кружевные поджаристые «детали» для блинника испекли специально для фестиваля в ярославском ресторане «Собрание». Зафиксировал рекорд главный путешественник по России, учредитель Книги рекордов событийного туризма России и основатель всероссийских туристических премий, в том числе Russian Event Awards, Геннадий Шаталов.

«Махеевъ» – бренд соусно-джемовой продукции из Татарстана – частый гость гастрономических фестивалей. На этот раз торговая марка стала официальным партнером городского пикника на ярославской Стрелке, а ее амбассадор – главным food-хедлайнером мероприятия. Грандиозный кулинарно-исторический фестиваль современной кухни #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ начался в 10 часов утра и закончился только вечером – в 22 часа. Григорий Мосин рассказывал и показывал, как зарождалась русская кухня, проводил дегустации блюд, загадывал кулинарные загадки ярославским шефам. Кто пробовал настоящую душепарку или рыбник с пшеном? Праздничные активности сопровождались блюдами из локальных продуктов, в том числе и по традиционным рецептам местной кухни, которыми гостей угощали шефы лучших ресторанов и стритфуд-заведений Ярославля.

О ГРИГОРИИ МОСИНЕ

Профессиональный шеф-повар, ведущий многочисленных кулинарных мастер-классов и телешоу (кулинарной рубрики программы «НашПотребНадзор» на НТВ, кулинарных программ «Завтрак для любимой», «Мужская кухня», «Шефы и их тайны», «Вкус праздника», «Король гриля», «Сытная кухня» на «Кухня ТВ» и др.), автор книги «Правило бургера. Григорий Мосин и его друзья представляют. 158 идей для гастромаркета», редактор журнала «ЕСТЬ magazine». Признанный Король гриля, в совершенстве владеющий «жаркой» кухней. В профессию пришел в 2012 году, в возрасте 35 лет. Мастерство постигал в кулинарном техникуме, в кулинарной школе Ask the Chef под руководством звездных шефов Юрия Рожкова и Константина Ивлева. Впоследствии стал преподавателем Ask the Chef. Член федерации профессиональных поваров и кондитеров России.

СПРАВКА

АО «Эссен Продакшн АГ» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Оборот компании за 2021 г. составил 35 млрд рублей, объем налоговых отчислений в бюджеты разных уровней достиг 3 млрд рублей. Основные подразделения компании: ТМ «Махеевъ» (соусно-джемовое производство), фабрика ESSEN (кондитерское производство), департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 40 торговыми центрами в 27 городах России. Производственные площади АО «Эссен Продакшн АГ» – это почти 32 тысячи квадратных метров, а площадь складских помещений – более 22 тысячи квадратных метров. АО «Эссен Продакшн АГ» ежегодно производит около 277 тыс. тонн готовой продукции, в ассортименте более 350 видов SKU. Продукция реализуется по всей России в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, в 36 странах ближнего и дальнего зарубежья. Штат компании превышает 2 тыс. сотрудников.

«Эссен Продакшн АГ» – лидер по производительности труда в пищевой промышленности России. Продукция компании регулярно получает высочайшие оценки российских и международных премий. В 2021 г. ТМ «Махеевъ» стала победителем премии «Марка №1 в России – 2021» (номинации: «кетчупы и соусы», «майонез», «джемы»), премии «Товар Года» (ТМ «ДаЁжъ!» и ТМ «Cho Ko-Te»), майонез ТМ «Махеевъ» возглавил рейтинг «Любимые бренды россиян», а три продукта бренда получили звезды – награды международной премии Superior Taste Award. Компания была признана «Лучшим предприятием-2021», а ее продукция получила несколько золотых и серебряных медалей на международном конкурсе «Лучший продукт-2021» в рамках «Продэкспо-2021». Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Барышев Леонид Анатольевич.

Сайты компании: essenproduction.com, maheev.ru