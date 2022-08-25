Минниханов и замглавы Минобороны России Тимур Иванов посетили Казанский военный госпиталь

Объект разместился на улице Раиуса Галеева. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 24 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов и замминистра обороны России Тимур Иванов посетили Казанский военный госпиталь. Они оценили готовность медучреждения к открытию и началу приема военнослужащих.

Строительство комплекса зданий Казанского военного госпиталя на улице Рауиса Гареева завершено. Сейчас идет оснащение объекта всем необходимым медоборудованием и мебелью.

Отметим, что диагностический корпус госпиталя рассчитан на 120 коек, а инфекционный - на 30. Также там будет лечебный корпус с поликлиникой, которая сможет принимать до 250 пациентов за смену.

На территории учреждения уже посадили деревья и кустарники, разбили цветочные клумбы, а также проложили пешеходные дорожки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram