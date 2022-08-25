В Татарстане уголовное дело в отношении гендиректора ОКБ им.Симонова вернули в прокуратуру

Дело должны были рассматривать в Верховном суде республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Татарстан вернул уголовное дело в отношении гендиректора Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени Симонова Александра Гомзина в прокуратуру. Напомним, Гомзин обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. Его задержали в апреле 2018 года.

ОКБ имени Симонова разрабатывало беспилотники для Минобороны России. Самая популярная его разработка – тяжелый беспилотник «Альтаир» («Альтиус»), являющийся аналогом американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper.

Однако в июле 2021 года бюро было признано банкротом. Иск в отношении него подал Московский научно-производственный комплекс «Авионика», которому ОКБ задолжало 25,9 миллиона рублей.

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