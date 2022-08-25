Годовалая девочка, выпавшая из окна в Набережных Челнах, скончалась в больнице

По версии следствия, на момент трагедии родители малышки спали после распития алкоголя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Годовалая девочка, которая упала из окна в Набережных Челнах вечером 24 августа, скончалась в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, на момент трагедии родители находились в квартире, но спали после распития алкоголя. Малышка и ее 10-летний брат были предоставлены сами себе. В какой-то момент девочка забралась на подоконник и выпала в открытое окно.

- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников социальных служб, допустивших пребывание детей в условиях, представляющих для них опасность, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану

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