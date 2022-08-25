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Происшествия25 августа 2022 6:41

Годовалая девочка, выпавшая из окна в Набережных Челнах, скончалась в больнице

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По версии следствия, на момент трагедии родители малышки спали после распития алкоголя.

По версии следствия, на момент трагедии родители малышки спали после распития алкоголя.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Годовалая девочка, которая упала из окна в Набережных Челнах вечером 24 августа, скончалась в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, на момент трагедии родители находились в квартире, но спали после распития алкоголя. Малышка и ее 10-летний брат были предоставлены сами себе. В какой-то момент девочка забралась на подоконник и выпала в открытое окно.

- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников социальных служб, допустивших пребывание детей в условиях, представляющих для них опасность, - говорят в следственном управлении СКР по Татарстану

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