В Набережных Челнах годовалая девочка выпала из окна пятого этажа

Инцидент произошел в одном из домов поселка ГЭС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 19:14 в среду, 24 августа, из окна пятого этажа одного из домов в Набережных Челнах упал годовалый ребенок. Девочка получила травмы и была госпитализирована в БСМП.

Родители девочки и ее 10-летний брат в тот момент были в квартире.

На место происшествия выезжал зампрокурора города Айдар Салимуллин. Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности детей.

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