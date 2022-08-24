В Чувашии слетевшая с петель дверь склада убила женщину

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В деревне Медикасы Цивильского района 39-летний работник сельхозпредприятия убирал зерно при помощи телескопического погрузчика. По предварительным данным, в один из моментов он задел ковшом металлическую дверь склада. Та слетела с петель и насмерть придавила стоящую рядом сотрудницу того же сельхозпредприятия. Женщина скончалась на месте происшествия.

- В отношении работника, управлявшего погрузчиком, возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», - сообщили в следственном комитете Чувашии.

В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям руководства сельхозпредприятия, которое допустила к работе не обученного и не имеющего прав на управление погрузчиком сотрудника.

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