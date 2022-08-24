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Происшествия24 августа 2022 16:14

В Чувашии слетевшая с петель дверь склада убила женщину

Трагедия произошла на местном сельхозпредприятии
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В деревне Медикасы Цивильского района 39-летний работник сельхозпредприятия убирал зерно при помощи телескопического погрузчика. По предварительным данным, в один из моментов он задел ковшом металлическую дверь склада. Та слетела с петель и насмерть придавила стоящую рядом сотрудницу того же сельхозпредприятия. Женщина скончалась на месте происшествия.

- В отношении работника, управлявшего погрузчиком, возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», - сообщили в следственном комитете Чувашии.

В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям руководства сельхозпредприятия, которое допустила к работе не обученного и не имеющего прав на управление погрузчиком сотрудника.

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