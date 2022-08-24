Житель Набережных Челнов за отказ встречаться с проституткой лишился 60 тысяч рублей

За час встречи со путаной у мужчины сначала запросили три тысячи рублей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сотрудник одной из строительных фирм в Набережных Челнах решил воспользоваться услугами проститутки. Нашел в интернете соответствующий сайт, где с него за час встречи со «жрицей любви» запросили три тысячи рублей. Мужчина согласился с такими расценками, выбрал на сайте понравившуюся ему проститутку и отправился посреди ночи на встречу. При этом ему указали только адрес дома, номер нужной квартиры обещали назвать только по прибытию на место.

Но мужчина на полпути передумал и вернулся домой спать. Уже на следующий день ему позвонил неизвестный и начал требовать оплату за «ложный вызов» проститутки. Мужчина перечислил требуемые с него пять тысяч рублей. Вот только на этом все не закончилось.

Ему снова позвонили и сказали, что деньги не поступили и потребовали оплатить уже 10 тысяч рублей. В выражениях не стеснялись, и мужчина поддался. В итоге он сделал несколько переводов и лишился, таким образом, 60 тысяч рублей. Только после этого мужчина пошел за помощью в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Уже установлено, что номера с которых звонили потерпевшему зарегистрированы в Волгоградской области. Сам сайт с предложениями интим-услуг на данный момент заблокирован, - сообщили в МВД Татарстана.

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