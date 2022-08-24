Четверых жителей Казани отдали под суд за вымогательство денег на нелегальной парковке

Двое из них уже признали свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время на рассмотрение суда поступит уголовное дело о вымогательстве в Казани. Перед законом предстанут четверо местных жителей в возрасте от 48 до 70 лет.

- Двое фигурантов признали свою вину, остальные свою причастность отрицали, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2018 по 2022 года обвиняемые использовали территорию около домов №71 и №71а на улице Чуйкова в качестве нелегальной парковки. Злоумышленники вымогали деньги у местных автомобилистов за право поставить там на ночь машину – от 50 до 70 рублей. В случае отказа поступали угрозы повредить транспорт. Нескорые из горожан не хотели давать денег и поплатились за это. Их автомобили действительно повредили. Общий ущерб превысил 120 тысяч рублей. Кроме того, один водитель был даже избит. Всего по делу проходит 10 потерпевших.

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