В Чувашии из-за жары хотят объявить "красный" уровень опасности

Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 7-9 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чувашии из-за аномальной жары прогнозируется красный уровень опасности. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

С 24 по 26 августа днем температура воздуха в регионе поднимется до отметки +32 градуса. Это на 7-9 градусов выше климатической нормы.

Отметим, что в Чувашии всего существует четыре цвета опасности из-за погоды. Из них красный считается очень опасным в плане возникновения пожаров.

Из-за жары жителей республики не ходить в леса, быть осторожнее при обращении с огнем на дачах и в домах.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда-Казань» сообщала о запрете в Чувашии на посещение лесов и въезде туда транспорта.

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