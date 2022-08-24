Жительница Набережных Челнов упала около подъезда и отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей

Правда, эти деньги женщин на руки пока не получила - решение суда еще не вступило в законную силу. Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля около 12 часов дня жительница Набережных Челнов не успела выйти из подъезда своего дома, как поскользнулась и упала. Причем очень неудачно. Ей пришлось делать операцию. В итоге женщина вышла из больницы только 10 марта.

Но до выздоровления горожанке и сейчас далеко – она проходит восстановительные курсы и продолжает амбулаторное лечение. То есть по факту не может выйти на работу и находится на больничном. В связи с затратами на лечение, утраченного заработка и перенесенных потрясений женщина подала в суд на управляющую компанию, которая обслуживает дом, где она поскользнулась.

- В соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилфонда наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток следует систематически очищать от снега и наледи. Кроме того, правила уборки придомовых территорий гласят, что при гололеде и скользкости нужно посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории. Уборку, за исключением времени, когда идет снегопад, необходимо проводить в утренние или вечерние часы, - отметили в городском суде.

Там встали на сторону женщины и удовлетворили ее иск. Так, коммунальщики должны заплатить горожанке более 264 тысяч рублей за утраченный заработок, 9,8 тысячи рублей по расходам за лечение и еще 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Итого более полумиллиона рублей.

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