В новый казанский IT-парк вложили 4 миллиарда рублей из бюджета Татарстана

Объект возводится между улицами Салимжанова и Спартаковская. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что на возведение нового IT-парка имени Башира Рамеева в Казани потрачено в общей сложности четыре миллиарда рублей. Эти деньги были выделены из бюджета Татарстана. Планируется, что проект окупит себя через пять лет - к 2027 году, заявил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин в интервью «Бизнес.Online».

Напомним, IT-парка имени Башира Рамеева возводится между улицами Салимжанова и Спартаковская. Его открытие запланировано на День города и республики, 30 августа.

Общая площадь объекта составит 49 тысяч квадратных метров. На данный момент там работают 1,5 тысячи человек. В строительстве они используют цифровые решения. Так, здание спроектировано в BIM-модели, что позволяет оперативно передавать данные от разработчиков проекта до подрядчиков и управляющего.

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