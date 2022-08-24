Сергей Когогин отказался от присвоении его имени театру «Мастеровые» в Набережных Челнах

Ранее с таким предложением выступил экс-депутат Горсовета Максим Федоров. Фото: nabchelny.ru

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отказался от переименования набережночелнинского драматического театра «Мастеровые» в его честь. Ранее с таким предложением выступил экс-депутат Горсовета Максим Федоров.

Он аргументировал тем, что именно Когогин добился строительства нового здания для театра. Но сам гендиректор завода отказался от такой чести.

- У театра уже есть узнаваемое и любимое жителями название. Добавлять в него или менять что-то я считаю неправильным, - приводит слова Сергея Когогина пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

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