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Общество24 августа 2022 6:00

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Нижнекамска Иван Калашников

Власти города выразили слова соболезнования родным и близким солдата
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Военную службу по контракту мужчина начал в 2014 году.

Военную службу по контракту мужчина начал в 2014 году.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб еще один татарстанец – уроженец Нижнекамска Иван Калашников. Власти города выразили слова соболезнования родным и близким солдата.

- Мужественный, сильный человек, он погиб в бою, защищая мирную жизнь нашего народа и национальную безопасность нашей Родины <…> Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина, - говорят в пресс-службе Главы Нижнекамского муниципального района.

Известно, что Иван окончил профессиональный лицей №23. Военную службу по контракту он начал в 2014 году.

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