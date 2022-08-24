1 сентября в Марий Эл запретят розничную продажу алкоголя

Нарушители будут оштрафованы на сумму от 20 до 300 тысяч рублей. Фото: Василий Вахрин

Министерство промышленности и торговли Марий Эл напоминает местным жителям и предпринимателям, что 1 сентября в республике будет запрещена розничная продажа алкоголя. Исключение составляют только случаи продажи спиртного в точках общепита. Таков Закон республики от 27 февраля 2018 г. № 4-З.

Ограничение будет действовать сутки – с 0:00 до 24:00.

Нарушители будут оштрафованы на сумму от 20 до 300 тысяч рублей. Кроме того, у них могут конфисковать все алкогольную продукцию.

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