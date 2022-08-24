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Общество24 августа 2022 5:47

1 сентября в Марий Эл запретят розничную продажу алкоголя

Ограничение будет действовать сутки
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Нарушители будут оштрафованы на сумму от 20 до 300 тысяч рублей.

Нарушители будут оштрафованы на сумму от 20 до 300 тысяч рублей.

Фото: Василий Вахрин

Министерство промышленности и торговли Марий Эл напоминает местным жителям и предпринимателям, что 1 сентября в республике будет запрещена розничная продажа алкоголя. Исключение составляют только случаи продажи спиртного в точках общепита. Таков Закон республики от 27 февраля 2018 г. № 4-З.

Ограничение будет действовать сутки – с 0:00 до 24:00.

Нарушители будут оштрафованы на сумму от 20 до 300 тысяч рублей. Кроме того, у них могут конфисковать все алкогольную продукцию.

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