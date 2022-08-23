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Происшествия23 августа 2022 16:22

В Новочебоксарске из-за смертельного падения ребенка с 9 этажа начали проводить доследственную проверку

Пятилетний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Место происшествия. Фото: chuvashia.sledcom.ru

Место происшествия. Фото: chuvashia.sledcom.ru

22 августа около 15.20 в Новочебоксарске улице Речная из окна квартиры на 9 этаже выпал пятилетний мальчик. От полученных при падении травм ребенок скончался на месте происшествия.

- По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Сейчас сотрудники ведомства проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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