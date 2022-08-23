В Казани на набережной озера Кабан пройдет последняя летняя электронная вечеринка

23 августа казанцев и гостей города ждет электронная вечеринка на набережной озера Кабан. Организатором мероприятия является Артур Шамшадинов - автор проекта «Тени лучей».

Этот перформанс станет заключительным в летней серии электронной музыки. Пройдет он на улице Салимжанова, где для зрителей предусмотрены красные скамейки у ивы.

Начало мероприятия в 20:00. Вход свободный.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram