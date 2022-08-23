Названа предварительная причина ночного ДТП с тремя погибшими в Канашском районе

Авария произошла на 75 километре автодороги «Аниш». Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

В МВД по Чувашии назвали предварительную причину смертельного ДТП, которое произошло на 75 километре автодороги «Аниш», у деревни Чагаси Канашского района ночью 22 августа. Возможно, что 31-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречку, где и столкнулся с автомобилем Ford.

Напомним, в результате аварии погиб как сам водитель «ВАЗа», так и двое его пассажиров – 38-летний мужчина и 34-летняя женщина. Молодой человек, который находился за рулем иномарки, не пострадал.

- Причины и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться, - говорят правоохранители.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram