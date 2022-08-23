В Чебоксарах оштрафовали мужчину, который довел оскорблениями соседку до больницы

Конфликт произошел в один из дней мая текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд признал 33-летнего жителя Чебоксар виновным в оскорблении 56-летней соседки и оштрафовал его на три тысячи рублей. Конфликт между ними произошел в одну из майских ночей. Женщина сделала мужчине замечание по поводу шума и курения в подъезде, а также присутствия там посторонних людей, за что тот оскорбил ее в неприличной форме.

Немногим позже оскорбленная женщина почувствовала себя плохо. Ей потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

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