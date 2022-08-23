В Казани иномарка на скорости сбила ребенка, который шел по тротуару

ДТП произошло на улице Декабристов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем в понедельник, 22 августа, на улице Декабристов в Казани автомобиль Chevrolet неожиданно выехал с проезжей части на тротуар и на скорости сбил ребенка. От удара восьмилетнего мальчика отбросило в сторону. Он получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, водителю иномарки стало плохо за рулем, вследствие чего он не справился с управлением, сообщает «Татар-информ».

Подробности произошедшего устанавливаются.

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