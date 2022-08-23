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Происшествия23 августа 2022 5:46

В Казани иномарка на скорости сбила ребенка, который шел по тротуару

По предварительным данным, водителю авто стало плохо за рулем
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло на улице Декабристов.

ДТП произошло на улице Декабристов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем в понедельник, 22 августа, на улице Декабристов в Казани автомобиль Chevrolet неожиданно выехал с проезжей части на тротуар и на скорости сбил ребенка. От удара восьмилетнего мальчика отбросило в сторону. Он получил травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, водителю иномарки стало плохо за рулем, вследствие чего он не справился с управлением, сообщает «Татар-информ».

Подробности произошедшего устанавливаются.

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