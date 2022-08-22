Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане снизился до 3,9%

Чтобы обезопасить себя и своих близких, специалисты видят только один путь - вакцинация и повторная вакцинация. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Менее года в Татарстане и в Казани действовали QR-коды, которые подтверждая вакцинацию от коронавируса давали возможность местным жителям пользоваться общественным транспортом и посещать торговые центры. За это время уровень коллективного иммунитета к инфекции в регионе достиг 83%, заявил 22 августа на совещании в мэрии Казани зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, именно благодаря принятым мерам удалось снизить заболеваемость коронавирусом в республике, но по прошествии полугода у вакцинированных начала снижаться иммунная защита. Речь идет о более чем половине жителей Татарстана.

В итоге сейчас уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе многократно снизился и составляет сейчас всего 3,9%, когда как общероссийский показатель равен 7,4%.

- В конце прошлой недели Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к масочному режиму, особенно людям старше 65 лет. Я прошу всех руководителей прислушаться к этой рекомендации, организовать разъяснительную работу в своих коллективах, - заявил на все это мэр Казани Ильсур Метшин.

Нужно начать проходить повторную вакцинацию от коронавируса – это единственный способ защитить себя и своих близких, отметил после этого Жаворонков.

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