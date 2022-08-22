В городах Чувашии из-за коронавируса могут вновь ввести масочный режим

Обязательное ношение медицинских масок вернут туда, где будет риск неконтролируемого распространения инфекции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество выявляемых новых случаев коронавируса в Чувашии растет каждые сутки. На это на еженедельном совещании особое внимание обратил глава республики Олег Николаев.

- Важно соблюдать масочный режим, прежде всего тем, кто подвержен заболеванию, - отметил он.

По словам Николаева, в регионе регистрируется явное повышение числа вновь заразившихся коронавирусом, которые лечатся на дому – рост за прошлую неделю в два раза. При этом ситуация с нагрузкой на стационары в плане госпитализированных пока находится на стабильном уровне.

- Но сам факт распространения инфекции вызывает на начало учебного года серьезную озабоченность, – сказал глава Чувашии.

Поэтому он поручил провести вакцинацию от коронавируса и гриппа. В первую очередь, это коснется чиновников. Их иммунизация должна пройти в кратчайшие сроки.

- К концу этой недели по городам будем смотреть, где есть риски неконтролируемого распространения коронавируса и вводить масочный режим, - заявил Олег Николаев и поручил главе Минздрава Чувашии Владимира Степанова изучить ситуацию более детально.

К слову, по последним данным министерства здравоохранения республики, с начала 2022 году коронавирус был обнаружен на территории региона у 38 678 человек. Сейчас в стационарах Чувашии находится 161 зараженный, а лечатся на дому 1 843 инфицированных.

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