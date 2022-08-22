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Общество22 августа 2022 14:39

В городах Чувашии из-за коронавируса могут вновь ввести масочный режим

В республике наблюдается рост новых выявленных случаев заражения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Обязательное ношение медицинских масок вернут туда, где будет риск неконтролируемого распространения инфекции.

Обязательное ношение медицинских масок вернут туда, где будет риск неконтролируемого распространения инфекции.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество выявляемых новых случаев коронавируса в Чувашии растет каждые сутки. На это на еженедельном совещании особое внимание обратил глава республики Олег Николаев.

- Важно соблюдать масочный режим, прежде всего тем, кто подвержен заболеванию, - отметил он.

По словам Николаева, в регионе регистрируется явное повышение числа вновь заразившихся коронавирусом, которые лечатся на дому – рост за прошлую неделю в два раза. При этом ситуация с нагрузкой на стационары в плане госпитализированных пока находится на стабильном уровне.

- Но сам факт распространения инфекции вызывает на начало учебного года серьезную озабоченность, – сказал глава Чувашии.

Поэтому он поручил провести вакцинацию от коронавируса и гриппа. В первую очередь, это коснется чиновников. Их иммунизация должна пройти в кратчайшие сроки.

- К концу этой недели по городам будем смотреть, где есть риски неконтролируемого распространения коронавируса и вводить масочный режим, - заявил Олег Николаев и поручил главе Минздрава Чувашии Владимира Степанова изучить ситуацию более детально.

К слову, по последним данным министерства здравоохранения республики, с начала 2022 году коронавирус был обнаружен на территории региона у 38 678 человек. Сейчас в стационарах Чувашии находится 161 зараженный, а лечатся на дому 1 843 инфицированных.

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