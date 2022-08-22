В Казани на День республики-2022 из-за убийства Дарьи Дугиной полиция советует уменьшить использование транспорта

Организаторам торжеств рекомендовали по максимуму не использовать как личные, так и служебные автомобили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже на следующей неделе в Казани с размахом отметят День республики и День города-2022. Подготовка к празднику идет полным ходом, как работа по обеспечению безопасности на нем.

Как заявил в этот понедельник, 22 августа, на еженедельном совещании в мэрии Казани зам начальника полиции УМВД Казани Сергей Чанкин, последнее событие в Москве с подрывом машины, в которой ехала журналист Дарья Дугина, показало, что личный транспорт может быть использован для совершения тяжкого преступления. Поэтому полиция Казани просит организаторов торжеств в честь Дня республики и Дня города-2022 уменьшить по максимуму использование автомобилей, причем как личных, так и служебных.

Также, по словам Чанкина, 30 августа все праздничные площадки и прилегающую к ним территорию закроют для транспорта. Для этого там установят заслоны, в том числе и из крупной техники.

Напомним, Дарья Дугина погибла поздно вечером 20 августа. На Можайском шоссе взорвался внедорожник, которым управлял 29-летняя журналист. В результате чего дочь философа и политолога Александра Дугина погибла на месте.

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