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Общество22 августа 2022 12:15

В Казани на День республики-2022 из-за убийства Дарьи Дугиной полиция советует уменьшить использование транспорта

По мнению правоохранителей, личные автомобили могут быть использованы для совершения тяжких преступлений
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Организаторам торжеств рекомендовали по максимуму не использовать как личные, так и служебные автомобили.

Организаторам торжеств рекомендовали по максимуму не использовать как личные, так и служебные автомобили.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже на следующей неделе в Казани с размахом отметят День республики и День города-2022. Подготовка к празднику идет полным ходом, как работа по обеспечению безопасности на нем.

Как заявил в этот понедельник, 22 августа, на еженедельном совещании в мэрии Казани зам начальника полиции УМВД Казани Сергей Чанкин, последнее событие в Москве с подрывом машины, в которой ехала журналист Дарья Дугина, показало, что личный транспорт может быть использован для совершения тяжкого преступления. Поэтому полиция Казани просит организаторов торжеств в честь Дня республики и Дня города-2022 уменьшить по максимуму использование автомобилей, причем как личных, так и служебных.

Также, по словам Чанкина, 30 августа все праздничные площадки и прилегающую к ним территорию закроют для транспорта. Для этого там установят заслоны, в том числе и из крупной техники.

Напомним, Дарья Дугина погибла поздно вечером 20 августа. На Можайском шоссе взорвался внедорожник, которым управлял 29-летняя журналист. В результате чего дочь философа и политолога Александра Дугина погибла на месте.

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