Жители Чебоксар хотят назвать в честь покойного Митрополита Варнавы сквер

Фото: пресс-служба Чувашской Митрополии

В Чебоксарах завершился опрос о выборе объекта, который будет назван в честь покойного митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Согласно результатам, опубликованным на портале «Открытый город», большинство горожан - 637 человека - выступают за то, чтобы назвать именем Владыки сквер.

Немногим меньше - 623 голоса - отдано улице, а 254 - парку. 501 местный житель считает, что выбор должны сделать специалисты.

Окончательное решение примут после обработки голосов комиссией по рассмотрению вопросов о присвоении наименований управления архитектуры и градостроительства.

Напомним, Владыка Варнава (Владимир Кедров) являлся митрополитом Чебоксарским и Чувашским с 1976 по 2020 годы. Он умер 1 июня 2020 года от коронавирусной инфекции.

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