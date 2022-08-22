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Общество22 августа 2022 9:24

В автобусах Казани на день появятся аудиогиды и плакатами с мемами

Такие изменения 30 августа коснутся маршрутов №№2, 6, 90 и 91
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Информация будет предоставляться на двух языках - русском и татарском.

Информация будет предоставляться на двух языках - русском и татарском.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День города и республики, 30 августа, в четырех автобусах Казани появятся аудиогиды. Таким образом, пассажиры маршрутов №№2, 6, 90 и 91 смогут поближе познакомиться с историей улиц и легендами города, заявила замруководителя местного Исполкома Гузель Сагитова.

Она заметила, что салоны автобусов украсят креативными плакатами. На них будут изображены актуальные мемы и инфографика.

Маршруты были выбраны с целью охватить как можно больше интересных мест столицы Татарстана.

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