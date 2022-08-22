В автобусах Казани на день появятся аудиогиды и плакатами с мемами

Информация будет предоставляться на двух языках - русском и татарском.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В День города и республики, 30 августа, в четырех автобусах Казани появятся аудиогиды. Таким образом, пассажиры маршрутов №№2, 6, 90 и 91 смогут поближе познакомиться с историей улиц и легендами города, заявила замруководителя местного Исполкома Гузель Сагитова.
Она заметила, что салоны автобусов украсят креативными плакатами. На них будут изображены актуальные мемы и инфографика.
Маршруты были выбраны с целью охватить как можно больше интересных мест столицы Татарстана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хедлайнерами концерта в День города и республики в Казани станут Uma2rman и Ваня Дмитриенко
Они выступят вечером на сцене у Центра семьи «Казан» (подробности)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram