В автобусах Казани на день появятся аудиогиды и плакатами с мемами

Информация будет предоставляться на двух языках - русском и татарском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День города и республики, 30 августа, в четырех автобусах Казани появятся аудиогиды. Таким образом, пассажиры маршрутов №№2, 6, 90 и 91 смогут поближе познакомиться с историей улиц и легендами города, заявила замруководителя местного Исполкома Гузель Сагитова.

Она заметила, что салоны автобусов украсят креативными плакатами. На них будут изображены актуальные мемы и инфографика.

Маршруты были выбраны с целью охватить как можно больше интересных мест столицы Татарстана.

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