В Чебоксарах собрали самый большой в России хоровод

Горожане выстроились вдоль залива. Фото: telegram-канал главы администрации Чебоксар Дениса Спирина

В воскресенье, 21 августа, в Чебоксарах праздновали День города. В честь этого праздника в городе решили собрать самый большой в России хоровод. В нем приняли участи 12 731 человек, заявил руководитель администрации города Денис Спирин. Он поблагодарил каждого, кто пришел.

Люди собрались в массовый хоровод вдоль чебоксарского залива. Территорию разделили на 17 участков. В расстановке людей участвовало 350 волонтеров. Это достижение внесут в Книгу Рекордов России.

Напомним, ранее на День города-2022 в Йошкар-Оле приготовили самый большой бургер в России. Его вес составил 857 килограммов.

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