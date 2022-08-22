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Происшествия22 августа 2022 8:30

В Марий Эл легковушка насмерть сбила человека, который стоял посреди дороги

По предварительным данным, на мужчине не было световозвращателей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло на 12 километре автодороги «Картуково – Микряково – Васильсурск». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

ДТП произошло на 12 километре автодороги «Картуково – Микряково – Васильсурск». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 20:20 в воскресенье, 21 августа, на 12 километре автодороги «Картуково – Микряково – Васильсурск» в Горномарийском районе автомобиль «Лада Гранта» сбил 66-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода и без световозвращателей. От полученных травм он скончался на месте.

За рулем легковушки был 46-летний мужчина, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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