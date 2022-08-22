Хедлайнерами концерта в День города и республики в Казани станут Uma2rman и Ваня Дмитриенко

Мероприятие, как и все остальные в этот день, будет бесплатным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что хедлайнерами праздничного концерта в День города и республики 30 августа в Казани станет группа Uma2rman и певец Ваня Дмитриенко. Они выступят на сцене у Центра семьи «Казан», говорят власти столицы Татарстана.

Ваня Дмитриенко, ставший известным широкой аудитории после выхода трека «Венера-Юпитер». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако помимо вечернего концерта казанцев в этот день будут ждать и другие мероприятия. Так, с 11:00 в парке Тысячелетия будет проходить праздник цифровой культуры TatFuture, с 12:00 в экстрим-парке «Урам» - музыкальный фестиваль, с 13:00 у Национальной библиотеки Татарстана – фестиваль Tat Cult, с 13:30 на площади перед театра имени Галиасгара Камала – гала-концерт фестиваля «Безнен заман», с 14:00 на набережной озера Кабан – фестиваль национального костюма «Милли кием», с 15:00 на ипподроме – конноспортивный праздник, с 18:00 на площади перед Дворцом земледельцев – оперный фестиваль «Казанская осень» с участием Аиды Гарифуллиной.

Завершится праздник салютом над акваторией реки Казанка в 22:00.

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