В Казани водитель иномарки въехал на пляж, протаранил «Ладу» и скончался за рулем

Медики "скорой помощи" сделали все возможное, чтобы вернуть мужчину к жизни, к сожалению, он скончался на месте происшествия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 августа, когда казанский пляж «Локомотив» был полон загорающих людей, туда на скорости въехал кроссовер. Он врезался в припаркованную «Ладу» четырнадцатой модели и остановилась.

Оказалось, что водителю иномарки во время движения стало плохо и он потерял управление над машиной. На место происшествия была вызвана бригада «скорой помощи». Медики сделали все возможное, чтобы привести мужчину в чувство, но он скончался. По предварительной информации, у него были проблемы с сердцем. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. Кроме водителя иномарки, в этом инциденте больше никто не пострадал.

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