В Татарстане расходы на отдых и оздоровление детей увеличат на 327 миллионов рублей

Речь идет уже о компании 2023 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кабмине Татарстана на заседании межведомственной комиссии под председательством вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой было объявлено, что в 2022 году с начала оздоровительной кампании организованными формами отдыха было охвачено 152 286 детей.

В свою очередь, как сообщил первый зам главы Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков, в этом году более 42 тысячам школьникам путевки в загородные лагеря будут предоставлены бесплатно.

Он также отметил, что в начале этой оздоровительной кампании ведомство столкнулось с повышением цен на продукты, товары и услуги. В связи с этим, как заявила Лейла Фазлеева, было выдвинуто предложение, которое поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов. Речь идет об увеличении расходов на отдых и оздоровление детей в 2023 году на 327 миллионов рублей. В итоге общее финансирование превысит 2,1 миллиарда рублей.

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