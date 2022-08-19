В Казани состоялся Open Air, приуроченный к празднованию Дня Татарстана

Среди прочих на сцене в этот вечер выступил Заслуженный артист республики Булат Нигматуллин. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В четверг, 18 августа, в Казани состоялся большой Open Air, приуроченный к празднованию Дню Татарстана. У центра семьи «Казан» мероприятие организовала радиостанция Tatar Radiosi.

Грандиозный четырехчасовой марафон лидеров хит-парадов собрал несколько тысяч зрителей. Все пространство перед Чашей было заполнено любителями татарской музыки.

Концерт открыли самые юные исполнители, а именно Лауреаты детской премии телеканала ТМТВ «Балалы Солянка» - «Детская Солянка». После горожан ждали выступления певцов татарской эстрады Ильшата Сафина, Марата Яруллина, Ильдуса Садыкова, Айдара Ракипова, заслуженного артиста республики Булата Нигматуллина, певицы, лауреата международного конкурса имени Галии Кайбицкой Лейсан Гимаевой. Завершил вечер хедлайнер мероприятия Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Напомним, что первый Open Air состоялся в 2001 году. Местом его проведения тогда стала площадка у театра имени Галиаскара Камала. Последние два года из-за короновирусных ограничений концерт не проводился.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

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