В Нижнекамске на видео попало, как старенький ВАЗ слетел с домкрата и собрал «паровозик» из других машин

После произошедшего, находившийся на водительском сидении молодой человек, вышел из машины и от отчаяния схватился руками за голову. Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось видео с камеры наружного видеонаблюдения одного из дворов на проспекте Строителей в Нижнекамске. На кадрах видно, как компания молодых людей занимаются починкой старенького ВАЗа.

Один из них садится за его руль. В этот момент машина срывается с домкрата и несется в сторону припаркованных машин. Молодой человек не успевает ничего предпринять. Происходит столкновение. Отечественная легковушка собирает «паровозик» из машин. По предварительным данным, пострадало минимум два автомобиля. Видео заканчивается тем, что у них всех срабатывает сигнализация, а молодой человек, находившийся за рулем ВАЗа, выходит и в отчаянии хватается руками за голову.

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