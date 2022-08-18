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Общество18 августа 2022 13:49

Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Высокогорском районе Татарстана

Там он, среди прочего, лично вручил главам сельских поселений ключи от новых тракторов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото: пресс-служба главы Татарстана

Фото: пресс-служба главы Татарстана

В четверг, 18 августа, глава Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Высокогорский район. Там он ознакомился с ходом уборки урожая на полях, встретился с руководителями хозяйств и инвесторами, осмотрел отремонтированный Бирюлинский дворец культуры и новый офис врача общей практики.

Кроме того, Рустам Минниханов вручил главами Альдермышского, Большебитаманского, Суксинского и Мемдельского сельских поселений ключи от новых тракторов.

Отметим, что сейчас на полях района в уборке зерновых задействовано 57 комбайнов. По последним данным, убрано 47% площадей. Средняя урожайность зерновых в муниципалитете составляет 31 ц/га.

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