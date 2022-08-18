Гендиректор «Бахетле» Муслима Латыпова стала почетным гражданином Казани

Соответствующее решение было принято на заседании Казгордумы.

Гендиректор «Бахетле» Муслима Латыпова удостоена звания «Почетный гражданин Казани». Ее кандидатуру ранее выдвинула депутат Казгодумы Людмила Андреева. Коллеги поддержали идею на внеочередной XVI сессии в четверг, 18 августа.

Отметим, что помимо прочего Латыпова является заслуженным работником торговли России и имеет множество госнаград, в том числе Орден Дружбы. Она также занимается благотворительностью. Например, помогала в восстановлении исторических памятников в Болгаре и Свияжске.

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