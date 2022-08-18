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Общество18 августа 2022 9:27

Гидрометцентр объяснил, почему в Казани пахнет газом

Специалисты говорят, что в городе превышен уровень формальдегида
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В случае перенасыщения организма формальдегидом, у человека может возникнуть головокружение, раздражение глаз и кож.

В случае перенасыщения организма формальдегидом, у человека может возникнуть головокружение, раздражение глаз и кож.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 17 августа, жители Ново-Савиновского района Казани начали жаловаться на запах газа. Сотрудники Гидрометцентра выехали проверили состояние воздуха у дома №183 по улице Декабристов и на улице Болотникова.

Оказалось, что в городе превышен уровень формальдегида. На улице Декабристов концентрация вредных веществ составила 0,062 миллиграмма на кубометр, а на улице Болотникова - 0,099 миллиграмм на кубометр.

Отметим, формальдегид – это бесцветный газ с неприятным и резким запахом. В случае перенасыщения организма этим газом, у человека может возникнуть головокружение, раздражение глаз и кожи.

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