В Чувашии самосвал выехал на «красный» и спровоцировал серьезное ДТП с легковушкой

Подробности произошедшего устанавливаются.

Около девяти часов вечера в среду, 17 августа, в Цивильском районе столкнулись самосвал Shacman и легковушка Hyundai. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на перекресток, несмотря на «красный» сигнал светофора, что и стало причиной ДТП.

В результате аварии серьезно пострадал водитель легковушки. Мужчина был госпитализирован со множеством травм, сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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