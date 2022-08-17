Минтранс Татарстана рассказал, что ждет дорогу Набережные Челны – Нижнекамск – Иштеряково в конце капремонта

Работы в целом затронули отрезок протяженностью 5,8 километра и находятся уже на стадии завершения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Капремонт дороги Набережные Челны – Нижнекамск – Иштеряково проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы в целом затронули отрезок протяженностью 5,8 километра и находятся уже на стадии завершения.

Так, там, в частности, уже обустроено земляное полотно, уложен нижний слой асфальта, а на участке длинной 1,33 километра верхний слой асфальта.

- Осталось завершить уложить верхний слой на оставшемся участке, укрепить обочины щебнем, установить 90 дорожных знаков, 391 сигнальный столбик и 2,5 тысячи погонных метров металлического барьерного ограждения, а также нанести дорожную разметку, - рассказали в Минтрансе Татарстана.

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